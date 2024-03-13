تعيين غوتي مدربا لنادي ليتشي بعد إقالة دافيرسا

قال ليتشي إن غوتي حصل على عقد حتى نهاية الموسم الحالي، وسيجدد إذا نجح في تجنب الهبوط.

(أ ب)

عين نادي ليتشي الإيطالي، لوكا غوتي، مدربا جديدا للفريق، اليوم الأربعاء، وذلك بعد يومين من إقالة روبرتو دافيرسا بعد أن نطح أحد اللاعبين المنافسين.

كان غوتي مساعدا لماوريتسيو ساري في تشيلسي موسم 2018-2019، كما درب ناديي أودينيزي وسبيتسيا مؤخرا.

وقال ليتشي إن غوتي حصل على عقد حتى نهاية الموسم الحالي، وسيجدد إذا نجح في تجنب الهبوط.

فقد دافيرسا السيطرة على نفسه في نهاية مباراة الفريق أمام هيلاس فيرونا في الدوري.

وكان توماس هنري، مهاجم فيرونا، يتجادل مع مدافع ليتشي، مارين بونغراسيتش، بعد صفارة النهاية عندما ذهب دافيرسا للتدخل، لكن الأمر انتهى بأنه طرح هنري أرضا بضربة رأس أمام أحد حكام المباراة.

وإلى جانب إقالته، تم إيقاف دافيرسا أربع مباريات.

يقبع ليتشي في المركز الـ15 بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط في جدول الدوري الإيطالي.

ويظهر غوتي لأول مرة مع الفريق في مباراة أمام ساليرنيتانا، متذيل جدول الدوري، يوم السبت.