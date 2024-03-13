غريزمان يعود إلى تشكيلة أتلتيكو مدريد لمواجهة إنتر ميلان

يخوض أتلتيكو المباراة على ملعب ميتروبوليتانو، ويطمح في تعويض خسارته في مباراة الذهاب بهدف واحد للاشيء.

من المتوقع أن يعود أنطوان غريزمان لتشكيلة أتلتيكو مدريد في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، بعد تعافيه من إصابة في الكاحل.

وكان غريزمان يعاني من التواء في الكاحل الأيمن أصيب به في مباراة الذهاب في إيطاليا، قبل ثلاثة أسابيع

وتدرب اللاعب الدولي الفرنسي بشكل طبيعي، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي ومن المقرر أن يعود إلى التشكيلة الأساسية للمدرب دييغو سيميوني.

يخوض أتلتيكو المباراة على ملعب ميتروبوليتانو، ويطمح في تعويض خسارته في مباراة الذهاب بهدف واحد للاشيء.

وتعرض غريزمان للإصابة في تلك المباراة، وتعين تغييره في الدقيقة الثامنة والسبعين.

المهاجم الفرنسي يعد أحد أفضل لاعبي أتلتيكو هذا الموسم، حيث سجل ثمانية عشر هدفا، على الرغم من أنه لم يسجل في ثماني مباريات متتالية.

كان أتلتيكو، الذي خرج من خسارة بهدفين مقابل لا شيء أمام قادش، المهدد بالهبوط في الدوري الإسباني، قد خرج من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال سيميوني: "نواجه على الأرجح أحد أفضل الفرق في أوروبا، لكنني واثق في لاعبي فريقي وأعلم أنهم سيقدمون مباراة جيدة ضد خصم عظيم، ستكون مباراة رائعة.. تتطلب تركيزا كبيرا للغاية ومن يمتلكه سيفوز".