بطولة إسبانيا: غرناطة الجريح يفكّ ارتباطه بمدربه ميدينا

من المتوقع أن يُعيّن النادي خوسيه رامون ساندوفال، مدرب غرناطة ورايو فايكانو السابق، وفقاًلتقارير صحافية.

أعلن فريق غرناطة فكّ ارتباطه بمدربه الأوروغوياني، ألكسندر ميدينا، اليوم الثلاثاء، في ظل النتائج السلبيّة للفريق صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال النادي الاندلسي في بيان إن "غرناطة والمدرب ألكسندر ميدينا أنهيا العقد بينهما".

وتعاقد غرناطة مع ميدينا (45 عاما) في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بدلا من باكو لوبيس، لكنه لم يُحقق سوى فوزٍ واحدٍ في 14 مباراة، تماما كسلفه هذا الموسم الذي أقيل من منصبه حين كان الفريق في المركز التاسع عشر أيضا.

ويلعب غرناطة (14 نقطة) مباراته المقبلة مع قادش (22) الثامن عشر في 29 آذار/ مارس الحالي في مباراةٍ مهمةٍ ضمن إطار الصراع على البقاء، علما أن لغرناطة مباراة مؤجلة مع فالنسيا الثامن.

وخسر الفريق مباراته الأخيرة أمام ريال مايوركا 0-1 في ثالث هزيمة متتالية ضمن آخر تسع مباريات لم يُحقق خلالها أي فوز (تعادل 3 مرات).

ويعود فوزه الأخير إلى مواجهته مع قادش بالذات (2-0) في الثالث من كانون الثاني/ يناير الماضي.

وسيُعيّن النادي خوسيه رامون ساندوفال، مدرب غرناطة ورايو فايكانو السابق، وفقاًلتقارير صحافية.