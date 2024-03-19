خصم 4 نقاط من نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي

اعترف فريق نوتينغهام بتجاوز قواعد الربحية والاستدامة بقيمة 34 مليون و500 ألف جنيه إسترليني فوق الحد المسموح له والبالغ 61 مليون إسترليني.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مساء أمس الإثنين، عن خصم أربع نقاط من نادي نوتينغهام فورست، بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وأصدرت الرابطة بيانا رسميا على موقعها الرسمي بالإنترنت قالت فيه إنه "طبقت لجنة مستقلة خصما فوريا بأربع نقاط على نادي نوتينغهام فورست، بسبب خرق قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز للفترة المنتهية في موسم 2023/2022".

وأوضحت رابطة الدوري الإنجليزي أن نوتينغهام اعترف بتجاوز قواعد الربحية والاستدامة بقيمة 34 مليون و500 ألف جنيه إسترليني فوق الحد المسموح له والبالغ 61 مليون إسترليني.

ويحق لأندية الدوري الإنجليزي خسارة 105 ملايين استرليني خلال ثلاثة مواسم، ويُقلّص المبلغ إلى 22 مليون استرليني لكل موسمٍ يقضيه النادي في بطولة دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

وأضافت الرابطة أنه "قررت اللجنة المستقلة العقوبة بعد جلسة استماع استمرت يومين هذا الشهر، إذ أُتيحت للنادي الفرصة لتفصيل مجموعة من العوامل المخففة، ووجدت اللجنة أن النادي أظهر تعاونا استثنائيا في تعاملاته مع الرابطة".

وبعد توقيع هذه العقوبة، أصبح رصيد نادي نوتينغهام فورست 21 نقطة، ليتراجع مركزا واحدا في سلم الترتيب ويحتل المركز الثامن عشر بمنطقة الهبوط للدرجة الأولى.

وسبق وأن تلقى نادي إيفرتون العقوبة ذاتها، إذ تم خصم 10 نقاط من رصيده، وبعد الاستئناف تم تخفيض العقوبة إلى خصم 6 نقاط.