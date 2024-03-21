الاتحاد الإسباني يقيل مديرين متورطين في تحقيقات الفساد

تبلغ قيمة عقود كأس السوبر الموقعة 40 مليون يورو سنويًا (43.3 مليون دولار) وتم ترتيبها مع شركة "كوزموس" التي يملكها لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه والتي تعمل كوسيط.

أقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم العديد من المديرين المرتبطين بتحقيقات فساد، وذلك وفق ما أعلن الخميس.

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وكتب الاتحاد في بيان إنه "فتح إجراءات تأديبية" ضد مدير الخدمات القانونية بيدرو غونساليس سيغورا ومدير الموارد البشرية خوسيه خافيير خيمينيس وأقالهما، وكلاهما تم اعتقالهما الأربعاء عقب مداهمة الشرطة مقر الاتحاد ومواقع عدة في إطار تحقيق في مزاعم فساد وجرائم متنوعة.

وأضاف الاتحاد الإسباني أيضًا إنه أنهى عقدًا مع شركة "جاي سي ليغال"، وهي شركة المحاماة التابعة لتوماس غونساليس كويتو الذي تم اعتقاله أيضًا كجزء من تحقيق محكمة إسبانية في مزاعم الفساد والإدارة الاحتيالية وغسل الأموال.

وفتشت الشرطة مقر الاتحاد على مشارف مدريد الأربعاء، إلى جانب ممتلكات الرئيس السابق لويس روبياليس في غرناطة.

ويتواجد روبياليس (46 عامًا) حاليًا في جمهورية الدومينيكان ولكن من المقرر أن يعود إلى إسبانيا في السادس من نيسان/أبريل المقبل، وفقًا لوسائل الإعلام الإسبانية التي أفادت بأن التحقيق يتعلق بالعقود التي وقعها لإقامة الكأس السوبر الإسبانية في المملكة العربية السعودية، من بين أمور أخرى.

وتبلغ قيمة عقود كأس السوبر الموقعة 40 مليون يورو سنويًا (43.3 مليون دولار) وتم ترتيبها مع شركة "كوزموس" التي يملكها لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه والتي تعمل كوسيط.

واستقال روبياليس من منصبه رئيسا للاتحاد الإسباني في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد تقبيله بالقوة لنجمة كأس العالم للسيدات جيني هيرموسو، مما أثار غضبا عالميا، بعد تتويج إسبانيا باللقب العالمي في سيدني في آب/أغسطس الماضي.

وقال قاض إسباني في كانون الثاني/يناير الماضي، إن روبياليس سيمثل للمحاكمة بشأن الحادث.

وأقيمت كأس السوبر الإسباني لأول مرة في السعودية عام 2020. وبعد عودة النسخة التالية إلى إسبانيا بسبب جائحة كورونا، عادت النسخ الثلاث اللاحقة إلى السعودية.

وفتح المدعون الإسبان تحقيقا في عام 2022 في صفقة الكأس السوبر بعد تسريب تسجيلات صوتية بين روبياليس وبيكيه تحدثا فيها عن عمولات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

ودافع روبياليس دائمًا عن شرعية صفقة نقل الكأس السوبر إلى الدولة الخليجية الغنية بالنفط.

وقال في عام 2022 "إذا كان هناك أي نوع من العمولة، فستحصل عليها كوزموس من السعودية - الاتحاد لم يدفع، ولا يدفع، ولن يدفع يورو واحدا كعمولة لأي شخص مقابل هذه الصفقة".

من جهته، قال بيكيه المدافع السابق لبرشلونة و"لا روخا" في نيسان/أبريل 2022 إن "كل شيء قانوني" وإنه "فخور" بالصفقة.