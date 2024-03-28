"فيفا" يوافق على تمثيل وسام أبو علي لمنتخب فلسطين

وافق "فيفا" على تمثيل وسام أبو علي لمنتخب فلسطين بعد تغيير اتحاد لاعب الأهلي المصري من الدنمارك إلى فلسطين.

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على أهلية اللاعب الدنماركي من أصل فلسطيني، وسام أبو علي، المحترف في صفوف الأهلي المصري، لتمثيل منتخب فلسطين لكرة لقدم "الفدائي" في البطولات الرسمية المقبلة.

وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "أصدرت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قرارا يقضي بأهلية اللاعب وسام أبو علي لتمثيل منتخبنا الوطني".

وأضاف أنه "جاء القرار بناء على الطلب الذي تقدم به الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وبرغبة وطلب من أبو علي لتغيير اتحاده من الدنماركي إلى الفلسطيني".

وتابع أنه "يخوض أبو علي حاليا غمار منافسات الدوري المصري الممتاز، رفقة النادي الأهلي، وسبق له أن احترف في الدوري السويدي الممتاز، ودوري السوبر الدنماركي".

وشارك وسام أبو علي (25 عاما) مع الأهلي في 3 مباريات حتى الآن، قادما من فريق سيريوس السويدي، سجل خلالها هدفين.

وسبق لوسام أبو علي تمثيل منتخب الدنمارك في الفئات السنية المختلفة لمراحل الناشئين والشباب تحت 17 و18 و19 سنة، لكن لم يسبق استدعاؤه للانضمام للمنتخب الدنماركي الأول.