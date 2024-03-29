وزير الرياضة الإيطالي يتحفظ على قرار تبرئة أتشيربي

تحفظ وزير الرياضة الإيطالي، أندريا أبودي، على قرار تبرئة أتشيربي، وأبدى تعاطفه مع خوان خيسوس وأكد ضرورة التكاتف لمحاربة العنصرية.

أبدى وزير الرياضة الإيطالي، أندريا أبودي، تحفظاته على حكم القاضي الرياضي ببراءة فرانشيسكو أتشيربي، مدافع إنتر ميلان، من تهمة الإساءة العنصرية ضد البرازيلي، خوان خيسوس، لاعب نابولي.

وقال أبودي بحسب ما نقلت شبكة "سكاي سبورت" العالمية، مساء أمس الخميس، إنه "في موضوع العنصرية لا أريد أن أضيف شيئا، والقول بأننا ضد العنصرية لا أعتبره أمرا مسلما به في هذه المرحلة، ولكن هذا لا يرضيني".

وتابع أن "الحكم هو نتيجة تقييمات لما ورد، وآمل أن يكون لدى من أصدر الحكم كل المعلومات المفيدة للقيام بذلك، وأن يكون أتشيربي في سلام مع ضميره".

وأضاف أنه "أتفهم المرارة والحزن التي يشعر بها خوان خيسوس، لكنني أعتقد أن هناك حاجة إلى جهد جماعي لمعالجة قضية لا يمكننا محاربتها إذا كنا مفككين، يجب أن نكون متحدين".

وتابع وزير الرياضة الإيطالي قائلا إن "كرة القدم نظام يحتاج إلى الانسجام حتى عندما تكون هناك مراكز مختلفة، وإذا غابت المصلحة المشتركة، فسيفشل النظام برمته، ولا يرتبط هذا بالمشاكل المالية فحسب، بل يرتبط أيضا بالمصداقية".

وكان خيسوس قد وجه اتهاما لأتشيربي بإطلاق تعليق مسيئ يتعلق بلون البشرة خلال تعادل الفريقين بهدف لمثله في وقت سابق من هذا الشهر ببطولة الدوري الإيطالي، لكن القضية تم رفضها من قبل قاض رياضي برابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي بسبب نقص الأدلة.

وقرر نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي، في أعقاب الحكم بتبرئة أتشيربي بأنه لن يشارك بعد الآن في الأنشطة المؤسسية لمناهضة العنصرية.