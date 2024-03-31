الترجي التونسي يسقط في فخ التعادل أمام أسيك الإيفواري

سقط فريق الترجي التونسي في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري، مساء أمس السبت، على ملعب "حمادي العقربي" برادس، في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

سيطر الفريق التونسي على مجريات اللعب، وسط محاولات هجومية من جانب لاعبيه من أجل فك التكتل الدفاعي للضيوف، لكن دون جدوى بسبب افتقاد الفريق للفاعلية أمام المرمى.

بهذه النتيجة تأجل حسم بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة إلى مباراة الإياب حيث يتواجه الفريقان من جديد، السبت المقبل، على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" بأبيدجان.

وتأهل الترجي إلى الدور ربع النهائي بعد حلوله في المركز الثاني بمجموعته الثالثة برصيد 11 نقطة خلف بيترو أتلتيكو الأنجولي، حيث حقق الفوز في 3 مباريات، والتعادل في مباراتين، والهزيمة في مباراة.

وتأهل فريق أسيك ميموزا إلى ربع النهائي بعد تصدره مجموعته الثانية برصيد 11 نقطة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراتين، وهزيمة وحيدة.