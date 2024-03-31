تنس.. دانيللي كولينز تحقق لقب بطولة ميامي المفتوحة

تُوجت لاعبة التنس، دانيللي كولينز، بلقب بطولة ميامي المفتوحة عقب تغلبها على الكازاخية إيلينا ريباكينا بمجموعتين دون رد.

حققت الأميركية، دانيللي كولينز، لقب بطولة ميامي المفتوحة لكرة المضرب "تنس"، ذات الألف نقطة، عقب تغلبها على الكازاخية إيلينا ريباكينا بمجموعتين دون رد، أمس السبت، في المباراة النهائية.

واحتاجت كولينز المصنفة 53 على العالم إلى ساعتين ودقيقتين للفوز على ريباكينا المصنفة الرابعة على العالم، حيث حسمت المواجهة بنتيجة (7 /5 و6 /3) في حضور أعداد غفيرة من الجماهير.

وحصدت كولينز اللقب الثالث في مسيرتها، والأول لها منذ التتويج بلقب بطولة سان خوسيه في 2021، كما أصبحت اللاعبة الأدنى تصنيفا التي تتوج بلقب بطولة ميامي.

وفازت كولينز بجائزة مالية قدرها مليون و100 ألف دولار، وبجانب الجائزة المالية، ضمنت اللاعبة تحسين ترتيبها في التصنيف العالمي حيث من المنتظر أن تتقدم للمراكز الـ20 الأوائل.