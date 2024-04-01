بيلينغهام الأكثر فتكا في الدوري الإسباني

بيلينغهام هو أول لاعب بالدوري الإسباني، يصل لأرقام مزدوجة (يقصد بها الأرقام من 10 إلى 99) في تسجيل وصناعة الأهداف هذا الموسم في جميع المسابقات، حيث أحرز 20 هدفا وصنع 10.

ساهم نجم ريال مدريد الإسباني، جود بيلينغهام، في فوز فريقه على أتلتيك بيلباو بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ30 من الدوري.

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وصنع بيلينغهام أحد الهدفين اللذين أحرزهما اللاعب رودريغو في الدقيقتين 8 و73 من عمر المباراة.

وأفادت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، بأن بيلينغهام هو أول لاعب بالدوري الإسباني، يصل لأرقام مزدوجة (يقصد بها الأرقام من 10 إلى 99) في تسجيل وصناعة الأهداف هذا الموسم في جميع المسابقات، حيث أحرز 20 هدفا وصنع 10.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 56 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.