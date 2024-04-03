ليون يضرب موعدا في نهائي كأس فرنسا

تأهل فريق ليون إلى المباراة النهائية من بطولة كأس فرنسا، بعد تغلبه على ضيفه فالينسيان بثلاثية نظيفة، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "غروباما"، في إطار منافسات نصف نهائي المسابقة.

ولم يجد صاحب الضيافة صعوبة في حسم المواجهة لصالحه، على الرغم من تأخره في تسجيل ثلاثيته للشوط الثاني، عبر ألكسندر لاكازيت (هدفان)، والنيجيري غيفت أوربان في الدقائق 51 من ركلة جزاء، و57، 75.

ونجح ليون في حجز مكانه في نهائي كأس فرنسا للمرة الأولى منذ 2012 عندما توج بلقبه الأخير في البطولة، بينما انتهت مغامرة فالينسيان، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

ومن المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي الأخرى، الأربعاء، والتي تجمع بين باريس سان جيرمان وستاد رين على ملعب "حديقة الأمراء"، فيما يقام النهائي يوم 25 أيار/ مايو المقبل.