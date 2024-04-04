باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي كأس فرنسا

بلغ فريق باريس سان جيرمان نهائي مسابقة كأس فرنسا بفوزه على ضيفه ستاد رين بهدف دون رد، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

هدف باريس سان جيرمان الوحيد جاء عن طريق الدولي الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 40، وبعد 3 دقائق فقط من إهدار اللاعب نفسه لركلة جزاء تصدى لها ستيف مانداندا حارس رين والمنتخب الفرنسي.

بهذه النتيجة ضرب باريس سان جيرمان موعدا في المباراة النهائية مع غريمه أولمبيك ليون والذي فاز بدوره على فالينسيان بثلاثية نظيفة، الثلاثاء، في نصف النهائي الآخر.

وكان العملاق الباريسي قد تأهل لنصف نهائي كأس فرنسا، بفوزه على نيس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعد ستاد رين على حساب فريق لو بوي، بنفس النتيجة.