باير ليفركوزن يتأهل بسهولة لنهائي كأس ألمانيا

تأهل فريق باير ليفركوزن بسهولة إلى نهائي كأس ألمانيا، بعد تخطيه ضيفه فورتونا دوسلدورف، أحد أندية الدرجة الثانية، بأربعة أهداف دون رد، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "باي أرينا" في نصف نهائي المسابقة.

وسجل لفريق المدرب تشابي ألونسو، كل من الهولندي جيريمي فيريمبونغ، والمغربي أمين عدلي، وفلوريان فيرتز (هدفان) في الدقائق 7، و20، و35، و60 من ركلة جزاء، على التوالي.

ولحق باير ليفركوزن بفريق كايزرسلاوترن في النهائي؛ الذي تأهل بدوره على حساب ساربروكن، حيث من المقرر أن يلتقي الفريقان في المباراة النهائية يوم 25 أيار/ مايو المقبل على الملعب "الأولمبي" ببرلين.

وحافظ ليفركوزن، الذي يقدم موسما استثنائيا، على سجله الخالي من الهزائم في جميع المسابقات هذا الموسم، حيث ينافس بقوة للفوز بثلاثة ألقاب لأول مرة في تاريخه، وهي الدوري والكأس المحليين ومسابقة الدوري الأوروبي.