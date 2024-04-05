تشيلسي يحقق "ريمونتادا" مثيرة أمام مانشستر يونايتد

أحرز فريق تشيلسي "ريمونتادا" مثيرة أمام مانشستر يونايتد بعد أن حوّل تأخره إلى فوز ثمين في الوقت القاتل من عمر اللقاء في ختام الجولة الـ31 للدوري الإنجليزي الممتاز.

حقق فريق تشيلسي"ريمونتادا" مثيرة أمام ضيفه مانشستر يونايتد بعد أن تغلب عليه بأربعة أهداف لثلاثة، مساء أمس الخميس، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في قمة مواجهات الجولة الـ31 للدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول من عمر اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما، حيث تقدم أصحاب الأرض بهدفين مبكرين عن طريق كونور كالاغر، وكول بالمر في الدقيقتين 4، و19 من ركلة جزاء، لكن الضيوف استطاعوا إدراك التعادل عن طريق الأرجنتيني غارناتشو والبرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقتين 34، و39.

اتسم الشوط الثاني بالإثارة البالغة، بعد أن نجح غارناتشو في هز الشباك مرة أخرى في الدقيقة 67 من هجمة مرتدة سريعة، ليمنح اليونايتد أفضلية التقدم في نتيجة اللقاء.

وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن اللقاء يسير في اتجاه فوز الضيوف، تقمص كول بالمر دور البطولة وسجل هدفين في دقيقتين متتاليتين من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (90+10) من ركلة جزاء، و(90+11)، ليخرج فريقه فائزا برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

ونجح البلوز بهذا الفوز، في فك عقدة تفوق اليونايتد خلال المواجهات المباشرة بالمسابقة منذ موسم 2017 والذي شهد آخر انتصار لتشيلسي بهدف دون رد للإسباني ألفارو موراتا مهاجم الفريق السابق وأتلتيكو مدريد الحالي.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشر في جدول ترتيب أندية المسابقة، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 48 نقطة في المركز السادس.