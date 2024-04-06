ميلان يواصل انتصاراته في الدوري الإيطالي

في الشوط الثاني، واصل صاحب الضيافة أفضليته مستغلا التقص العددي في صفوف منافسه، ونجح البرتغالي رافائيل لياو من استثمار تمريرة الفرنسي ياسين عدلي المتقنة، ليسجل الهدف الثالث.

واصل فريق ميلان سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري الإيطالي بتحقيقه فوزا سهلا على ضيفه ليتشي بثلاثية نظيفة اليوم، السبت، على ملعب "جوزيبي مياتزا" ضمن منافسات الجولة الـ31 للمسابقة.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم "الروسونيري" بهدفين دون رد، حملا توقيع الأميركي كريستيان بوليسيتش، والفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقتين 6، و20، واضطر الضيوف لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين في الدقيقة 45 بعد طرد لاعبهم المونتينيغري نيكولا كرستوفيتش.

وفي الشوط الثاني، واصل صاحب الضيافة أفضليته مستغلا التقص العددي في صفوف منافسه، ونجح البرتغالي رافائيل لياو من استثمار تمريرة الفرنسي ياسين عدلي المتقنة، ليسجل الهدف الثالث.

هذا الفوز الخامس تواليا للميلان، معززا موقعه في المركز الثاني برصيد 68 نقطة، ومقلصا فارق النقاط بينه وبين جاره إنتر ميلان، المتصدر، إلى 11 نقطة، علما بأن الأخير لديه مباراة مع أودينيزي الإثنين في نفس الجولة.

وفي المقابل، تجمد رصيد ليتشي عند 29 نقطة، بعد تلقيه خسارته الرابعة عشرة هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث عشر مؤقتا، بفارق 4 نقاط عن الهبوط للدرجة الثانية.