دوري أبطال أوروبا: السيتي يعود من معقل ريال مدريد بتعادل مثير جدا

ارتقى الفصل الأول من المواجهة بين بطل الموسم الماضي وحامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (14) إلى مستوى التوقعات، بانتظار ما ستؤول إليه نتيجة لقاء الإياب الأربعاء المقبل على "استاد الاتحاد" حيث يمني ريال مدريد النفس بالثأر.

عاد مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب من معقل ريال مدريد الإسباني بتعادل مثير جدا 3-3 بعد مباراة متقلبة الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي حين تعادلا ذهابا في مدريد 1-1 قبل أن يحقق السيتي فوزا كاسحا إيابا 4-0 في طريقه إلى اللقب الأول في تاريخه، تقدم السيتي بعد أقل من دقيقتين على البداية عبر البرتغالي برناردو سيلفا (2)، قبل أن يرد ريال بهدفين للبرتغالي روبن دياز (12 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي رودريغو (14).

لكن بهدفين رائعين من خارج المنطقة لفيل فودن (66) والكرواتي يوشكو غفارديول (71)، استعاد السيتي التقدم قبل أن ينقذ الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي ريال من الهزيمة الأولى في آخر 28 مباراة له على أرضه في جميع المسابقات، بتسجيله هدف التعادل من تسديدة رائعة "على الطاير" (79).

وبذلك وفي المباراة رقم 200 لمدرب ريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي في المسابقة (رقم قياسي)، ارتقى الفصل الأول من المواجهة بين بطل الموسم الماضي وحامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (14) إلى مستوى التوقعات، بانتظار ما ستؤول إليه نتيجة لقاء الإياب الأربعاء المقبل على "استاد الاتحاد" حيث يمني ريال مدريد النفس بالثأر.

لكن المهمة لن تكون سهلة ضد فريق الإسباني بيب غوارديولا الذي لم يسقط في المسابقة القارية للمباراة الثانية والعشرين تواليا، وتحديدا منذ الخسارة أمام عملاق إسبانيا 1-3 بعد التمديد في أيار/مايو 2022 في إياب نصف النهائي.