بطولة تركيا: بشيكتاش يقيل مدربه البرتغالي سانتوش

فشل فريق بشيكتاش، بطل الدوري التركي عام 2021، في تحقيق أي فوز منذ أكثر من شهرين.

أقال فريق بشيكتاش التركي مدربه البرتغالي فرناندو سانتوش، إثر سلسلة من النتائج السيئة، كما أعلن النادي الإسطنبولي وعيّن بدلا منه مساعده التركي سردار توبراكتيبي، بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم الحالي، كما جاء في بيان صادر عن النادي.

ويحتل بشيكتاش الذي يطلق عليه لقب "النسور السوداء" المركز الرابع في الدوري التركي لكرة القدم متخلفا بفارق 36 نقطة عن غلطة سراي المتصدر، وسقط في فخ التعادل 1-1 على أرضه مع سمسون سبور، صاحب المركز الثاني عشر، أمس السبت.

ولم يحقق بشيكتاش بطل الدوري التركي عام 2021 أي فوز منذ أكثر من شهرين.

وكان سانتوش الذي قاد البرتغال إلى إحراز كأس أ وروبا عام 2016 استلم منصبه في كانون الثاني/يناير الماضي.