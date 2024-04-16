تشيلسي يسحق إيفرتون بسداسية في الدوري الإنجليزي

ألحق فريق تشيلسي هزيمة ساحقة بضيفه إيفرتون بعد أن تغلب عليه بسداسية نظيفة، مساء أمس الإثنين، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في ختام منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونصب اللاعب الشاب كول بالمر (21 عاما) نفسه نجما للمباراة بلا منازع، بتسجيله 4 أهداف (سوبر هاتريك)، ليرفع رصيده إلى 20 هدفا، ويتقاسم صدارة لائحة هدافي المسابقة مع النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

انتهى الشوط الأول بتقدم "البلوز" بأربعة أهداف دون رد، حملت توقيع كل من كول بالمر (3 أهداف) في الدقائق 13، 18، 29، والدولي السنغالي نيكولاس جاكسون في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني أضاف بالمر وزميله الصاعد ألفي جيلشريست (20 عاما) الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 64 من ركلة جزاء، و90، على التوالي.

بهذا الفوز، صعد تشيلسي إلى المركز التاسع برصيد 49 نقطة، بينما بقي إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.