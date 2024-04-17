نادال يعود للملاعب بفوز سهل في بطولة برشلونة المفتوحة للتنس

يضرب نادال موعدا في الدور الثاني مع المصنف الرابع على البطولة الأسترالي أليكس دي مينور، ويتفوق الإسباني في المواجهات المباشرة (3-1).

حقق أسطورة كرة المضرب (تنس)، الإسباني رافايل نادال، عودةً ناجحةً إلى الملاعب بفوزه السهل على الإيطالي فلافيو كوبولي، المصنف 62 عالميا 6-2 و6-3 أمس، الثلاثاء، في الدور الأول من برشلونة المفتوحة في كرة التنس.

ولم يخض نادال، الفائز بـ22 لقبا كبيرا في بطولات الغراند سلام، أية مباراة منذ دورة بريزبين الأسترالية في كانون الثاني/ يناير الماضي، عندما أصيب في وركه. كما غاب عن معظم فترات عام 2023.

ويضرب نادال موعدا في الدور الثاني مع المصنف الرابع على البطولة الأسترالي أليكس دي مينور، ويتفوق الإسباني في المواجهات المباشرة (3-1).

وضمن منافسات الدور الأول أيضا، تغلب الألماني دانيل ألتماير على الأسترالي أليكسي بوبيرين بنتيجة (6-3) و(7-6).

وتفوق التشيكي توماس ماتشاك على الصيني شانغ جونشينغ بنتيجة (6-4) و(6-4)، وتغلب الإسباني غوم مونار على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا بنتيجة (6-3) و(6-1).

وتغلب الصربي دوسان لاغوفيتش على الأرجنتيني دييغو شفارتزمان بنتيجة (6-1) و(6-2).