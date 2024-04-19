دوري أبطال أوروبا: إيطاليا تضمن 5 مقاعد لموسم 2024 - 2025

تفوّقت إيطاليا على كل من ألمانيا (17928 ألف نقطة، ثلاثة أندية لا تزال تنافس قاريًا)، وإنجلترا (17375) بعد خروج كل من وست هام وليفربول من الدور ثمن النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ".

ضمنت إيطاليا احتلالها أحد المركزين الأول أو الثاني، في التصنيف المعتمد من قبل الاتحاد الاوروبي "ويفا" لكرة القدم، وحصولها على خمسة مقاعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا بنسختها المحدّثة الموسم المقبل (2024 - 2025)، أي بزيادة مقعد عن الموسم الحالي.

وبلغ مجموع إيطاليا في التصنيف 19428 ألف نقطة بعد تأهل روما وأتالانتا إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وفيورنتينا إلى الدور نفسه من مسابقة "كونفرنس ليغ".

وتفوّقت إيطاليا على كل من ألمانيا (17928 ألف نقطة، ثلاثة أندية لا تزال تنافس قاريًا)، وإنجلترا (17375) بعد خروج كل من وست هام وليفربول من الدور ثمن النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ"، في حين بات أستون فيلا الممثل الوحيد للكرة الإنجليزية ببلوغه نصف نهائي "كونفرنس ليغ".

وسيقام دوري الأبطال الموسم المقبل وفقا لنظام جديد بعد رفع عدد الأندية المشاركة إلى 36 بدلاً من 32 هذا الموسم.