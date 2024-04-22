باريس سان جيرمان يكتسح ليون برباعية في الدوري الفرنسي

واصل فريق باريس سان جيرمان مسيرته الناجحة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الفرنسي، بعد ما اكتسح ضيفه أولمبيك ليون بأربعة أهداف لهدف، مساء أمس الأحد، على ملعب "حديقة الأمراء"، في الجولة الثلاثين من المسابقة.

سجل أهداف العملاق الباريسي كل من الصربي نيمانيا ماتيتش بالخطأ في مرماه، والبرتغالي لوكاس بيرالدو، والإسباني جونزالو راموس (هدفان) في الدقائق 3 و6 و32 و42، فيما سجل لفريق ليون، إرنست نواماه في الدقيقة 37.

ورفع فريق العاصمة الفرنسية رصيده بهذا الفوز رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 11 نقطة عن موناكو الوصيف، ليقترب بشدة من الاحتفاظ بلقبه، فيما تجمد رصيد ليون عند 41 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل تولوز مع ضيفه أولمبيك مارسيليا بهدفين لمثلهما، سجل لأصحاب الأرض راسموس نيكولايسن، ويان غبوهو، بينما سجل للضيوف، غان أونانا، وفاريس مومبانيه.

ورفع أولمبيك مارسيليا رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع تولوز رصيده إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر.