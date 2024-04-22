ريال مدريد يحسم لقاء "الكلاسيكو" أمام برشلونة

حسم ريال مدريد لقاء "الكلاسيكو" أمام برشلونة بعد ما فاز بثلاثة أهداف لهدفين، ليحكم قبضته على الصدارة ويقترب من لقب الدوري الإسباني.

حسم فريق ريال مدريد لقاء "الكلاسيكو" أمام غريمه التقليدي برشلونة وتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين، مساء أمس الأحد، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الإسباني "لا ليغا".

بهذا الفوز، أحكم "الميرينغي" قبضته على صدارة المسابقة واقترب بشدة من استعادة اللقب، بعد أن رفع رصيده إلى 81 نقطة، بفارق 11 نقطة عن برشلونة، الوصيف، قبل 6 جولات على ختام البطولة.

افتتح "البلوغرانا" التسجيل بالهدف الأول عبر الدنماركي أندرياس كريستنسن برأسية بعد 6 دقائق من البداية، وتعادل البرازيلي فينيسيوس جونيور من ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 18.

ومنح البديل فيرمين لوبيز التقدم مجددا لبرشلونة في الدقيقة 69، وأدرك بعدها لوكاس فاسكيز التعادل بأربعة دقائق، قبل أن يخطف الإنجليزي غود بيلينغهام هدف الفوز في الدقيقة 1+90.

وفي نفس الجولة، سقط أتلتيكو مدريد في فخ الخسارة أمام مضيفه ألافيس بهدفين دون رد، سجلهما الأوروغواياني كارلوس بينافيديز في الدقيقة 15، ولويس ريوخا في الدقيقة 2+90.

بهذه الخسارة توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 61 في المركز الرابع، بينما يتواجد ألافيس في المركز الـ13 برصيد 35 نقطة.

كما تغلب فياريال على مضيفه ألميريا بهدفين لهدف، وتعادل خيتافي مع ضيفه ريال سوسيداد.