طائرة.. الأهلي المصري يفوز ببطولة إفريقيا للمرة الـ16

توج فريق الأهلي المصري بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال، مساء أمس الثلاثاء، بفوزه على مولودية بوسالم التونسي في النهائي بثلاثة أشواط دون رد، على "صالة الأمير عبد الله الفيصل" بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

ونجح الفريق المصري، بهذا التتويج، في حصد لقبه الإفريقي للمرة الـ16 في تاريخه، ليضمن مشاركته في بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها في الهند خلال تشرين الأول/ ديسمبر المقبل.

انتهى الشوط الأول بفوز الأهلي بنتيجة 25-21، قبل أن ينهي الفريق الشوط الثاني متقدما بنتيجة 25-17، ثم واصل الأهلي تفوقه على الفريق التونسي، حامل اللقب، ليحسم الشوط الثالث بنتيجة 25-18.

ويعد اللقب الإفريقي هو البطولة الثالثة التي يتوج بها فريق طائرة الأهلي هذا الموسم بعد حصد لقبي الدوري وكأس السوبر المصري.