أتالانتا يتأهل لنهائي كأس إيطاليا ويواجه يوفنتوس

تأهل أتالانتا لنهائي كأس إيطاليا وسيواجه يوفنتوس بعد تغلبه على فيورنتينا في مجموع مباراتي الذهاب الإياب 4-2 في نصف نهائي المسابقة.

تأهل فريق أتالانتا للمباراة النهائية من كأس إيطاليا، بعدما حقق فوزا كبيرا على ضيفه فيورنتينا، بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "غيويس"، في إياب نصف نهائي المسابقة.

وعوض أصحاب الأرض خسارتهم في مباراة الذهاب بهدف دون رد بملعب "أرتيمو فرانكي" معقل الفيولا، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 4-2، ويضرب موعدا مع يوفنتوس، الذي تخطى بدوره فريق لاتسيو.

جاءت أهداف أتالانتا عن طريق الهولندي تيون كوبمينرس، وجيانلوكا سكاماكا، والنيجيري أديمولا لوكمان، والكرواتي ماريو باساليتش في الدقائق 8، 75، 90، 93 على التوالي، بينما جاء هدف فيورنتينا عن طريق الأرجنتيني لوكاس مارتينيز في الدقيقة 68.

وتقام المباراة النهائية لكأس إيطاليا يوم 15 أيار/ مايو المقبل على ملعب "أولمبيكو" بالعاصمة روما.