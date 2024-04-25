إيفرتون يبدد آمال ليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي

بدد إيفرتون آمال ليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي بعد أن ألحق به خسارة مفاجئة 2 ـ صفر.

ألحق فريق إيفرتون خسارة مفاجئة بجاره وضيفه ليفربول بهدفين دون رد، في "ديربي الميرسيسايد"، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "غوديسون بارك" في لقاء مؤجل من الجولة 29 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ووجه "التوفيز" بهذا الفوز ضربة قاصمة لغريمه "الريدز" بعد أن بدد من آماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم قبل 4 جولات من خط النهاية.

وتجمد رصيد ليفربول عند 74 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف آرسنال المتصدر، ومتفوقا بنقطة واحدة أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، والذي يملك مباراتين أقل.

في المقابل، جاء هذا الفوز، وهو الثاني على التوالي لإيفرتون، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس عشر، ويواصل رحلة هروبه من دائرة الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

افتتح التسجيل لأصحاب الأرض، اللاعب الشاب جاراد برانثوايت في الدقيقة 27، فيما تكفل دومينيك كالفيرت ليوين بإحراز الهدف الثاني للفريق الأزرق في الدقيقة 58.

وفي نفس الجولة، فاز بورنموث على مضيفه ولفرهامبتون بهدف نظيف، وكريستال بالاس على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، ومانشستر يونايتد على شيفيلد يونايتد بأربعة أهداف لهدفين.