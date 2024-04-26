مانشستر سيتي يواصل زحفه نحو قمة الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر سيتي زحفه نحو قمة الدوري الإنجليزي بعد اكتساحه برايتون برباعية نظيفة في اللقاء المؤجل من الجولة 29 للمسابقة.

واصل مانشستر سيتي زحفه نحو صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واكتسح مضيفه برايتون برباعية نظيفة على ملعب "فالمر"، مساء أمس الخميس، في لقاء مؤجل من الجولة 29 للمسابقة.

أنهى "السيتيزنز" الشوط الأول بالتقدم بثلاثة أهداف سجلها البلجيكي كيفين دي بروين، وفيليب فودين (هدفان) في الدقائق 17، و26، و34، وأضاف الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الرابع في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني.

الفوز هو الرابع على التوالي للسيتي في المسابقة، ليرفع رصيده إلى 76 نقطة، متقدما للمركز الثاني، متخلفا بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر، وله مباراة مؤجلة مع توتنهام.

في المقابل، حافظ برايتون على سجله خاليا من الانتصارات للمباراة الخامسة على التوالي بتلقيه 3 هزائم، وتعادله في مباراتين، ليتجمد رصيده عند 44 نقطة ويتراجع إلى المركز الحادي عشر.