تشيلسي ينتزع تعادلا مثيرا أمام أستون فيلا

انتزع فريق تشيلسي، تعادلا مثيرا أمام مضيفه أستون فيلا، بهدفين لمثلهما، مساء أمس السبت، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح أستون فيلا التسجيل مبكرا عبر الإسباني مارك كوكوريلا، لاعب تشيلسي، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة، وأضاف مورغان روغرز الهدف الثاني في الدقيقة 42.

في الشوط الثاني، قلص تشيلسي النتيجة بهدف نوني مادويكي في الدقيقة 63، قبل أن يخطف كونور كالاغر هدف التعادل في الدقيقة 81، بتسديدة قوية بيسراه من على حدود منطقة الجزاء.

وتقاسم الفريقان نقاط المباراة بواقع نقطة لكل منهما، حيث رفع تشيلسي رصيده إلى 48 نقطة في المركز التاسع، فيما حافظ أستون فيلا على موقعه في المركز الرابع بعد أن رفع رصيده إلى 67 نقطة.

وفي مباراة أخرى، واصل إيفرتون انتصاراته وتغلب على برينتفورد بهدف دون رد، سجله السنغالي إدريسا غاي في الدقيقة 60، ليرفع "التوفيز" رصيده إلى 36 نقطة متقدما للمركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 35 نقطة في المركز السادس عشر.