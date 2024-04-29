قلق في مانشستر سيتي: شبح انتهاء الموسم يهدد أحد نجومه

بحسب صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي ينتظر معرفة ما إذا كان بإمكان إيدرسون اللعب مرة أخرى هذا الموسم أم لا.

تسود حالة من القلق في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بخصوص إمكانية غياب أحد نجومه حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

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وفاز السيتي مساء الأحد على نظيره نوتنغهام فورست بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض ثنائي الفريق السماوي، الحارس إيدرسون واللاعب جاك غريليش، للإصابة خلال المباراة ولم يتمكنا من إكمالها.

وقال مدرب السيتي، بيب غوارديولا، في تصريحات عقب المباراة، إن "إصابة إيدرسون لا تبدو جيدة".

وبحسب صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي ينتظر معرفة ما إذا كان بإمكان إيدرسون اللعب مرة أخرى هذا الموسم أم لا.

وأوضحت الصحيفة، أن إيدرسون سيخضع للمزيد من الفحوص الطبية اليوم الإثنين، للوقوف على مدى إصابته.

ونوهت الصحيفة، لوجود احتمالية لانتهاء موسم الحارس البرازيلي، والاعتماد على الحارس البديل أورتيجا في المباريات المقبلة.

ويستعد مانشستر سيتي لخوض الـ4 مباريات الأخيرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أمام وولفرهامبتون، فولهام، توتنهام ووست هام.

كما يخوض مانشستر سيتي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد جاره مانشستر يونايتد.