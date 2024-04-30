برشلونة يتخطى فالنسيا بصعوبة في الدوري الإسباني

استعاد فريق برشلونة مجددا وصافة الدوري الإسباني "لا ليغا" من جاره جيرونا، بعد تغلبه بصعوبة بالغة على ضيفه فالنسيا بأربعة أهداف لهدفين، مساء أمس الإثنين، على ملعب "لويس كومبانيس"، في ختام الجولة 33 للمسابقة.

وانتهى الشوط الأول للقاء بتقدم الضيوف بهدفين لهدف، حيث تقدم "البلوغرانا" بالهدف الأول عبر فيرمين لوبيز، قبل أن يرد "الخفافيش" بهدفين متتاليين بواسطة هيوغو دورو وبيبيلو في الدقيقتين 27، و38 من ركلة جزاء.

واستغل صاحب الضيافة النقص العددي في صفوف منافسه عقب طرد حارس مرماه الجورجي جيورجي مامارادشفيلي مع نهاية الشوط الأول، ليسجل 3 أهداف عبر مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي (هاتريك) في الدقائق 50، و82، و3+90.

ورفع برشلونة، بهذا الفوز، رصيده إلى 73 نقطة متقدما للمركز الثاني، بفارق نقطتين عن جيرونا، الثالث، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 47 نقطة في المركز الثامن، وتضاءلت آماله في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.