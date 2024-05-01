باريس سان جيرمان يحسم موقفه من التخلي عن أوغارتي

كان أوغارتي قد انضم للفريق الباريسي في صيف 2023 قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي مقابل 60 مليون يورو.

حسم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي موقفه من التخلي عن أحد لاعبيه، الذي تعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وقال خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو، إن موقف إدارة الفريق الفرنسي واضح بشأن لاعب الوسط الأوروغواياني، مانويل أوغارتي.

وأشار إلى أن سان جيرمان لا ينوي إطلاقا التفريط بأوغارتي على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف رومانو، أنه رغم التقارير الصحفية بشأن أوغارتي فإن القرار محسوم داخل خطط إدارة سان جيرمان بأن اللاعب لن يرحل معارا.

وكان أوغارتي قد انضم للفريق الباريسي في صيف 2023 قادما من سبورتينغ لشبونة البرتغالي مقابل 60 مليون يورو.

وكان أوغارتي ركيزة أساسية في بداية الموسم قبل أن يبتعد كثيرا عن الحسابات لتثار التكهنات بشأن رحيله.

ورشحت تقارير صحفية مانويل أوغارتي للانتقال إلى صفوف يوفنتوس على سبيل الإعارة.