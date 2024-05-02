صعود بارما للدوري الإيطالي بعد غياب 3 مواسم

صعد بارما للدوري الإيطالي بعد غياب 3 مواسم بتصدره قمة دوري الدرجة الثانية قبل جولتين من الختام.

حجز فريق بارما تأشيرة صعوده إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد غياب 3 مواسم في مسابقة الدرجة الثانية، بتعادله مع مضيفه باري بهدف لمثله، مساء أمس الأربعاء، في الجولة 36 من المسابقة وقبل جولتين من الختام.

واستفاد بارما من خسارة فينيتسيا، صاحب المركز الثالث، أمام مضيفه كاتانزارو بثلاثة أهداف لهدفين، ليتسع الفارق بينهما إلى 7 نقاط، مع تبقي مرحلتين فقط على نهاية الموسم.

ويتأهل صاحب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى، بينما يخوض أصحاب المراكز من الثالث وحتى الثامن ملحقا لتحديد الفريق الثالث المتأهل.

وشهدت حقبة التسعينيات، العصر الذهبي للفريق بتتويجه بلقب كأس الاتحاد الأوروبي مرتين وكأس السوبر الأوروبي، قبل أن تؤدي المشاكل المالية لإفلاسه ويهبط للدرجات الأدنى في الدوري الإيطالي.

ويتربع بارما بقيادة مدربه فابيو بيكيا على صدارة دوري الدرجة الثانية برصيد 74 نقطة، بفارق 3 نقاط عن كومو ثاني الترتيب، ليكون بذلك بارما أول العائدين إلى دوري الأضواء.

وتتبقى أمام الفريق مباراتين متبقيتين هذا الموسم قبل التتويج بلقب "سيري ب"، حيث سيواجه كريمونيزي يوم الأحد المقبل قبل أن يختتم الموسم خارج ملعبه أمام ريغيانا.