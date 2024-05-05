تنس.. البولندية شفيونتيك تحرز لقب بطولة مدريد المفتوحة

توجت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالميا، بلقبها الأول في بطولة مدريد المفتوحة لكرة المضرب (تنس)، السبت، بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانيا عالميا، بمجموعتين لواحدة في النهائي.

وحسمت شفيونتيك لقب البطولة (فئة 1000 نقطة) لصالحها بعد مباراة ماراثونية بنتيجة (7-5، و4-6، و7-6)، وامتدت ثلاث ساعات و11 دقيقة، لترد اعتبارها أمام سابالينكا، التي فازت عليها في نهائي العام الماضي.

بهذا اللقب، أصبحت اللاعبة البولندية البالغة من العمر 22 عاما أصغر لاعبة تفوز بـ 20 لقبا في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات منذ الدنماركية كارولين فوزنياكي في عام 2012.