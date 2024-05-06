زيدان يعلن موقفه من إمكانية تدريب بايرن ميونخ

تكهنت تقارير صحفية بأن زيدان ضمن المرشحين لقيادة بايرن ميونخ الذي سينفصل عن مدربه الحالي توماس توخيل بنهاية الموسم الحالي.

تطرق المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، إلى إمكانية تدريب فريق بايرن ميونخ الألماني في المستقبل.

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ورد زيدان على سؤال حول ما إذا سيكون مدربا لبايرن في المستقبل، بالقول "لا، سأذهب لمشاهدة المباراة فقط".

وأضاف في تصريح عبر شبكة "سكاي" الألمانية "وأتمنى بالطبع أن يفوز ريال مدريد".

مما يذكر أن زيدان لا يزال متفرغا منذ انتهاء ولايته الثانية مع الفريق الملكي في صيف 2021.

وتكهنت تقارير صحفية بأن زيدان ضمن المرشحين لقيادة بايرن ميونخ الذي سينفصل عن مدربه الحالي توماس توخيل بنهاية الموسم الحالي.

ويلتقي العملاقان البافاري والمدريدي مساء الأربعاء المقبل على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إياب دور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل (2-2) في ميونخ يوم الثلاثاء الماضي على ملعب "أليانز أرينا".