أولمبياد باريس: الإصابة قد تحرم السباح التونسي الحفناوي من المشاركة

يتابع الحفناوي (21 عاما) الذي خطف الأنظار منذ أولمبياد طوكيو صيف 2021، تحضيراته للأولمبياد في تونس.

كشف بطل السباحة التونسي، أحمد أيوب الحفناوي، اليوم الأربعاء عن إمكانية غيابه عن أولمبياد باريس المقبل بسبب "الإصابة".

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وقال الحفناوي عبر الهاتف "أشكو من إصابة حاليّا ولا أعلم ما إذا كنت سأشارك في الأولمبياد أم لا".

بدوره أكد رئيس اللجنة الأولمبية التونسية محرز بوصيان "لا شيء مؤكدا حتى الآن، ربما يكون جاهزا وربما لا".

وأضاف أن السبب في ذلك يعود إلى "إصابة تطوّرت"، رافضا تقديم تفاصيل عنها.

ويتابع الحفناوي (21 عاما) الذي خطف الأنظار منذ أولمبياد طوكيو صيف 2021، تحضيراته للأولمبياد في تونس.

وأردف بوصيان "المهم المحافظة على أيوب، يجب أن نحمي أيوب دون الدخول في التفاصيل. لا نريد الميداليات بقدر ما نبحث على المحافظة على الشاب الذي أفرحنا ولا زالت أمامه بطولات عالم".

وأهدى الحفناوي تونس ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو، عندما توّج في سباق 400 م حرّة محققا مفاجأة ضخمة آنذاك.

وتابع إنجازه في بطولة العالم 2023 في فوكوكا اليابانية، محرزا ذهبيتي 800 م و1500 م حرة وفضية 400 م حرّة، بيد أنه لم يكن موفّقا في نسخة 2024 في الدوحة في شباط/فبراير الماضي.