بلغ طرابزون سبور نهائي كأس تركيا بعد فوزه على فاتح قرة جمرك برباعية نظيفة في إياب نصف النهائي.

تأهل فريق طرابزون سبور إلى نهائي كأس تركيا بعد فوزه الكبير على مضيفه فاتح قرة جمرك برباعية نظيفة على ملعب "أتاتورك الأولمبي"، مساء الأربعاء، في إياب نصف نهائي البطولة.

وحسم طرابزون سبور بطاقة التأهل عن جدارة واستحقاق، بعدما كرر تفوقه على منافسه إذ سبق أن فاز عليه في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لاثنين ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب 7-2.

سجل أهداف الضيوف كل من النيجيري باول أونواتشو واليوناني تاكسيارشيس فونتاس وأموت بوزوك (هدفان) في الدقائق 54، 69، و73 من ركلة جزاء، و77، على التوالي.

وضرب طرابزون سبور موعدا في المباراة النهائية 23 أيار/ مايو الحالي، أمام بشيكطاش الذي تأهل أول من أمس الثلاثاء، على حساب فريق أنقرة غوجو بهدف نظيف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.