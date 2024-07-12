فقدان 66 شخصا في انزلاق تربة في النيبال

الحافلتان كانتا تقلان 66 شخصا على الأقل، لكن ثلاثة ركاب تمكنوا من النجاة قبل سقوط المركبتين في النهر، ويتلقون العلاج الآن في المستشفى.

نيبالي يحمل قريبته في الفيضان في كاتماندو، في 6 تموز 2024 (Getty Images)

فُقد 66 شخصا على الأقل في وسط النيبال في انزلاق تربة جرف حافلتين على طريق سريع إلى نهر، اليوم الجمعة.

ويقوم العشرات من عناصر الإنقاذ بتمشيط المكان بحثا عن ناجين من الكارثة التي وقعت في منطقة شيتوان بوسط النيبال، على ما قال المسؤول المحلي خيماناندا بوسال.

وأضاف بوسال أن الحافلتين كانتا تقلان 66 شخصا على الأقل، لكن ثلاثة ركاب تمكنوا من النجاة قبل سقوط المركبتين في النهر، ويتلقون العلاج الآن في المستشفى.

وقال إنه "لسنا متأكدين من العدد الإجمالي لأن الحافلات ربما أقلت أشخاص آخرين وهم على الطريق".

وأوضح أن "مياه النهر فاضت ولم يتم العثور على أي شخص آخر بعد".

وقع الحادث على طريق نارايانغات - موغلينغ السريع على بعد نحو 100 كيلومتر غرب العاصمة كاتماندو.

وعبر رئيس الوزراء، بوشبا كمال داهال، عن حزنه إزاء الحادث في منشور على منصة إكس.

وقال "أوجه جميع الوكالات الحكومية بما فيها الإدارة المحلية للبحث عن الركاب وإنقاذهم".

وتكثر الحوادث المميتة في الدولة الواقعة في منطقة الهيمالايا بسبب سوء حالة الطرق وعدم صيانة المركبات والقيادة المتهورة.

ويصبح التنقل على الطرق أكثر خطرا خلال موسم الرياح الموسمية إذ تؤدي الأمطار إلى انزلاقات أتربة وفيضانات.