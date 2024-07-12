نيستلروي يعود إلى مانشستر يونايتد مدربا مساعدا

درب فان نيستلروي في السابق النادي الهولندي بي إس آيندهوفن، لكنه استقال في نهاية موسم 2022-23.

عيّن نادي مانشستر يونايتد مهاجمه السابق، رود فان نيستلروي، كأحد المدربين المساعدين للفريق.

سيكون فان نيستلروي ورينيه هاك، المدرب السابق لغو أهيد إيغلز، مساعدين للهولندي إريك تين هاغ بعقدين يمتدان إلى حزيران/ يونيو 2026.

وقال تين هاغ، الذي أبقى عليه مان يونايتد بعد فوزه بكأس الاتحاد الموسم الماضي، إن "الوقت الآن مناسب لتجديد طاقم التدريب بينما نتطلع للبناء على إنجازات العامين الماضيين والتقدم لمستوى أعلى".

يمثل هذا عودة فان نيستلروي، الذي سجل 150 هدفا في 219 مشاركة مع مان يونايتد عام 2000 حتى 2006، إلى أولد ترافورد.

درب فان نيستلروي في السابق النادي الهولندي بي إس آيندهوفن، لكنه استقال في نهاية موسم 2022-23.

وقاد هاك نادي غو أهيد إيغلز الهولندي للمركز التاسع في الدوري في سنة واحدة فقط من تدريبه الموسم الماضي.

من ناحية أخرى، تأكد رحيل دوني فان دي بيك عن مان يونايتد، بعد انضمام لاعب وسط الملعب الهولندي لجيرونا الإسباني في عقد مدته ثلاث سنوات.