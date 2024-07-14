بشيكطاش يتعاقد مع الإيطالي تشيرو إيموبيلي

تعاقد فريق بشيكطاش التركي مع الإيطالي تشيرو إيموبيلي لمدة موسمين حتى 2026 مقابل 6 ملايين يورو في الموسم.

أعلن نادي بشيكطاش التركي تعاقده رسميا مع المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي، قائد فريق لاتسيو، لمدة موسمين حتى 2026 مقابل راتب قدره 6 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وكتب النادي التركي عبر حسابه بمنصة إكس، أمس السبت، أنه "تم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لمدة موسمين ابتداء من موسم 2024-2025، سيحصل على راتب صاف قدره 6 ملايين يورو في الموسم الواحد".

وانضم إيموبيلي، البالغ من العمر 34 عاما، إلى لاتسيو لأول مرة في عام 2016 بعد فترة قضاها في الدوري الإسباني مع إشبيلية، وقضى مع فريق العاصمة الإيطالية 8 سنوات متواصلة.

وسجل 207 أهداف في 240 مباراة في جميع المسابقات بما في ذلك 169 هدفا في الدوري الإيطالي، وهو رقم قياسي للنادي.

وهو واحد من القلائل الذين وصلوا إلى حاجز 200 هدف في الدوري الإيطالي الممتاز.

وعلى المستوى الدولي، لعب إيموبيلي 57 مباراة دولية، وسجل 17 هدفا وساهم بدور مهم في تتويج إيطاليا بكأس أوروبا عام 2021، إلا أن المدرب الحالي لوتشيانو سباليتي لم يختره للمشاركة في النسخة الحالية من البطولة القارية المقامة في ألمانيا.

وأنهى بشيكطاش الموسم الماضي في المركز السادس بمسابقة الدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ"، لكنه توج بلقب مسابقة الكأس بالفوز على طرابزون سبور بثلاثة أهداف لهدفين.