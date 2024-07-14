مباشر | مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائيّ يورو 2024

بدأت المباراة بداية حذرة من المنتخبين، دون أي خطورة على المرميين، قبل أن يرسل نيكو ويليامز أول عرضية من الجانب الأيسر، في الدقيقة 5، لكن ستونز أبعدها في الوقت المناسب.

تواجه إنجلترا في يورو 2024، الأحد، في برلين، المنتخب الإسباني، فيما تبحث إنجلترا عن مواصلة نسقها التصاعدي وإحراز كأس أوروبا للمرّة الأولى في تاريخها.

وبدأت المباراة بداية حذرة من المنتخبين، دون أي خطورة على المرميين، قبل أن يرسل نيكو ويليامز أول عرضية من الجانب الأيسر، في الدقيقة 5، لكن ستونز أبعدها في الوقت المناسب.

وحتى الدقيقة 8، شهدا المباراة، استحواذا إسبانيا بالكامل على الكرة، بتمريرات قصيرة وسط تراجع إنجليزي للمناطق الدفاعية.

جانب من الحفل الاحتفاليّ الذي سبق المباراة (Getty Images)

وفي المقابل، شهدت المباراة عند الدقيقة 15 أول ظهور هجومي لإنجلترا، إذ مرّر ساكا الكرة إلى ووكر في الجانب الأيمن، والذي أرسل بدوره عرضية أرضية أبعدها الدفاع الإسباني؛ ليستمرّ الضغط الإنجليزي المكثف بعدها، بحثًا عن الهدف، حتى الدقيقة 20، غير أن يقظة الدفاع الإسبانيّ، حالت دون استقبال أيّ هدف.

وكانت إسبانيا بقيادة الجناحين الشابين لامين جمال ونيكو وليامس، الفريق الأفضل والأكثر جاذبية حتى الآن في البطولة، وهي الوحيدة حققت 6 انتصارات متتالية، وبعضها أمام منتخبات كبرى مثل كرواتيا (3-0) وإيطاليا حاملة اللقب (1-0) في دور المجموعات، ثم ألمانيا المضيفة 2-1 بعد التمديد وفرنسا وصيفة بطل العالم مع نجمها كيليان مبابي 2-1 في ربع النهائي ونصف النهائي.

وفي المقابل، ورغم ثروة المواهب أمثال بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني، وهاري كين الباحث دائما عن لقب أوّل في مسيرته، وفيل فودن أفضل لاعب في البريمييرليغ، كان مشوار إنجلترا متذبذبًا.

- تشكيل منتخب إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: كارفاخال، لي نورمان، لابورت، كوكوريلا.

الوسط: رودريجو، فابيان رويز، داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال، نيكو ويليامز، ألفارو موراتا.

لاعبو المنتخب الإسبانيّ (Getty Images)





- تشكيل منتخب إنجلترا:

حراسة المرمى: بيكفورد.

الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، جويهي.

الوسط: ماينو، رايس، ساكا، بيلينجهام، فودين، لوك شو.

الهجوم: هاري كين.

لاعبو المنتخب الإنجليزيّ (Getty Images)

تفاصيل أوفى تباعا....