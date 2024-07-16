مبابي لجماهير ريال مدريد: "سأهب حياتي لهذا النادي"

صرح نجم كرة القدم، كيليان مبابي، اليوم أنه "سأهب حياتي لهذا النادي ولهذا الشعار. أنا فخور بتحقيق حلمي وأن أصبح لاعبا في أفضل نادي في تاريخ كرة القدم".

قال النجم الفرنسي كيليان مبابي، اليوم الثلاثاء، لجماهير فريق ريال مدريد الإسباني في ملعب سانتياغو برنابيو بمناسبة تقديمه رسميا لاعبا للنادي الملكي، بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، "سأهب حياتي لهذا النادي"، مؤكدا مرة أخرى أنه يُحقق "حلم" الطفولة.

وقال ابن الـ25 عاما متحدثاً بالإسبانية بطلاقة إن "وجودي هنا أمرٌ لا يُصدّق. لقد حلمت لسنوات باللعب لريال مدريد واليوم أصبح حلمي حقيقة".

وأكد "أنا فتى سعيد. (...) سأهب حياتي لهذا النادي ولهذا الشعار. أنا فخور بتحقيق حلمي وأن أصبح لاعبا في أفضل نادي في تاريخ كرة القدم".