تشلسي يعلن عن "إجراء تأديبي" بحق فرنانديس

قرر نادي تشلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، فتح "إجراء تأديبي" بحق لاعب وسطه الدولي الأرجنتيني، إنسو فرنانديس، بسبب مشاركته في هتافات عنصرية بحق لاعبي منتخب فرنسا خلال الاحتفال بإحراز لقب بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، الأحد، على حساب كولومبيا، وفق ما أعلن النادي اللندني.

وقال تشلسي في بيان "نحن نقدر الاعتذار العلني الذي قدمه لاعبنا وسنستخدمه لرفع مستوى الوعي. اتخذ النادي إجراءً تأديبياً داخلياً".

وأعلن الاتحاد الفرنسي للعبة، الثلاثاء، أنه يعتزم تقديم شكوى إلى نظيره الدولي (فيفا) بشأن هتافات عنصرية من بعض لاعبي المنتخب الأرجنتيني خلال احتفالاتهم بلقب كوبا أميركا 2024.

وسُمعت الهتافات خلال فيديو مباشر نشره لاعب وسط تشلسي الإنجليزي، إنسو فرنانديس، على وسائل التواصل الاجتماعي، من داخل حافلة منتخب بلاده بعد الظفر بلقب كوبا أميركا على حساب كولومبيا 1-0 بعد التمديد، الأحد، في ميامي.

وردّد بعض اللاعبين، بينهم فرنانديس، هتافاً يعود تاريخه إلى كأس العالم 2022، أطلقه مشجعون أرجنتينيون بعد النهائي الذي حسمه منتخب بلادهم أمام فرنسا بركلات الترجيح 4-2 (تعادلا 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي)، وهو هتاف استهدف كيليان مبابي وإهانات معادية للمثليين.

وقال مصدر مقرّب من الاتحاد الفرنسي، الثلاثاء، إن الاتحاد يعتزم مراسلة نظيره الأرجنتيني وإحالة الأمر إلى فيفا.

ودعت وزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا – كاستيرا، الاتحاد الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وكتبت على منصة "اكس" أنه "مثير للشفقة. هذا السلوك غير مقبول لأنه يتكرر".

وردد لاعبو الأرجنتين بعد الفوز بكوبا أميركا ما هتف به الجمهور في مونديال قطر في هجومهم على المنتخب الفرنسي بقولهم "إنهم يلعبون لصالح فرنسا، لكنهم جميعاً يأتون من أنغولا، من الجيد أنهم يعرفون كيفية الركض، إنهم أشخاص متحولون جنسياً مثل الفاجر مبابي، والدته نيجيرية (هي فعلياً فرنسية من أصل جزائري) ووالده كاميروني، لكن في جواز السفر: فرنسي".

واعتذر فرنانديس عما قام به من خلال منشور على انستغرام قال فيه "أعتذر بشدة عن مقطع الفيديو الذي تم نشره على قناتي على انستغرام خلال احتفالات المنتخب الوطني. تحتوي الأغنية على لغة مسيئة للغاية ولا يوجد أي عذر على الإطلاق لهذه الكلمات".

وتابع "أنا أقف ضد التمييز بكافة أشكاله وأعتذر عن التورط (بالمشاركة في الأغنية) في نشوة احتفالاتنا بكوبا أميركا. هذا الفيديو، تلك اللحظة، تلك الكلمات، لا يعكسون معتقداتي أو شخصيتي. أنا آسف حقاً".

ورد المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا، الاثنين، على فرنانديس زميله في تشلسي من خلال منشور على موقع "أكس" قال فيه إن "كرة القدم في 2024: عنصرية غير مقيدة".

أما المدافع الفرنسي في برشلونة الإسباني، غول كونديه، المعروف بنشاطه المناهض العنصرية، فكتب مساء الثلاثاء على الموقع ذاته إنه أمر "مؤسف...".