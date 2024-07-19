باير ليفركوزن يدعم صفوفه بالمهاجم الفرنسي مارتن تيرير

عزز فريق باير ليفركوزن صفوفه بالمهاجم الفرنسي مارتن تيرير، بعقد لمدة 5 سنوات قادما من ستاد رين الفرنسي.

أعلن نادي باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني عن تعاقده مع المهاجم الفرنسي مارتن تيرير، قادما من نادي ستاد رين الفرنسي، بعقد يمتد 5 سنوات.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني، أمس الخميس، إنه "تعاقد نادي باير 04 ليفركوزن الألماني لكرة القدم مع اللاعب المهاجم الفرنسي مارتن تيرير".

وأضاف أنه "ينتقل اللاعب، 27 عاما، من الدوري الفرنسي من نادي ستاد رين إلى بطل ألمانيا والفائز بكأس ألمانيا".

وتابع أنه "وقع تيرير عقدا مع ليفركوزن يسري حتى 30 حزيران/ يونيو 2029".

وخاض تيرير 202 مباراة في دوري الدرجة الأولى بفرنسا مع أندية ليل، وستراسبورغ، وأولمبيك ليون وستاد رين، وشارك الموسم الماضي في 24 مباراة، حيث سجل 7 أهداف، وصنع 3.

وبات تيريير اللاعب الثاني من رين، الذي ينضم إلى ليفركوزن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المدافع الفرنسي جانويل بيلوسيان، علما أن النادي الألماني تعاقد أيضا مع لاعب خط وسط جيرونا الإسباني، أليكس غارسيا.