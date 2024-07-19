يوفنتوس يضم المدافع الكولومبي كابال موريو

ضم فريق يوفنتوس المدافع الكولومبي، كابال موريو، قادما من هيلاس فيرونا بعقد يمتد حتى 2029.

أعلن نادي يوفنتوس عملاق دوري الدرجة الأولى الإيطالي تعاقده مع المدافع الكولومبي خوان ديفيد كابال موريو بعقد يمتد 5 سنوات قادما من هيلاس فيرونا.

وقال "البيانكونيري" عبر موقعه الإلكتروني، أمس الخميس، إن "خوان ديفيد كابال رسميا مع يوفنتوس، ظهير، وإذا لزم الأمر، قلب دفاع أيضا - من مواليد 2001".

وتابع أنه "وصل إلى يوفنتوس قادما من هيلاس فيرونا ووقع عقدا يربطه بألواننا حتى 30 حزيران/ يونيو 2029".

وشارك كابال موريو، 23 عاما، في 22 مباراة بالدوري الإيطالي، منها 17 أساسيا، ما ساهم في إنقاذ فريق البندقية.

ويعد كابال موريو الصفقة الثالثة للسيدة العجوز بعد أن سبق وأعلن النادي تعاقده مع الفرنسي كيفرين تورام، والبرازيلي دوغلاس لويز.