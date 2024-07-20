دورة باشتاد: نادال إلى النهائي للمرة الأولى منذ عامين

يعود آخر انتصار لنادل على ملاعب رولان غاروس قبل عامين، حيث ظفر باللقب للمرة الـ14 معززا رقمه القياسي على التراب الفرنسي.

تأهل الإسباني رافايل نادال إلى نهائي إحدى دورات اللاعبين المحترفين "أيه تي بي" للمرة الأولى منذ تتويجه ببطولة فرنسا المفتوحة عام 2022، بفوزه السبت على الكرواتي دويي أيدوكوفيتش الصاعد من التصفيات بثلاث مجموعات في الدور نصف النهائي من دورة باشتاد السويدية لكرة المضرب (250 نقطة).

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وغداة مباراته الماراثونية في المربع الذهبي حين احتاج إلى قرابة 4 ساعات للفوز على الأرجنتيني ماريانو نافوني، اختبر الإسباني ابن الـ38 عاما مرة جديدة حدوده القصوى على الملاعب الترابية واحتاج إلى ساعتين و12 دقيقة للتغلب على أيدوكوفيتش المصنّف 130 عالميا والذي لم يسبق له أن تجاوز أكثر من دورين قبل مشاركته في باشتاد.

وقلب نادال تأخره بالمجموعة الأولى إلى فوز مستحق 4-6 و6-3 و6-4، وعاد لخوض المباراة النهائية في الدورة التي أحرز لقبها عام 2005 عندما كان يبلغ 19 عاما.

وقال نادال "لقد كانت مباراة صعبة للغاية. لقد كانت صعبة جدا بصراحة، لكني وجدت طريقة للبقاء على قيد الحياة والتأهل إلى النهائي بعد فترة طويلة من دون تحقيق ذلك، لذا فهذه أخبار رائعة وأنا سعيد جدا بذلك".

وتابع الإسباني الذي تراجع تصنيفه إلى المرتبة 261 بعد سلسلة من الإصابات "إنه شعور رائع دائما أن أعود إلى النهائي. فزت بأربع مباريات متتالية وهو أمر لم أتمكن من تحقيقه منذ عامين".

وأضاف "لقد حدثت أشياء كثيرة... ما زلت في عملية استعادة الكثير من الأشياء التي فقدتها لأني خضعت لعملية جراحية مهمة جدا في الورك منذ عام تقريبا، لذا فإن الأمور لا تسير بهذه السهولة. لكنني أقاتل. لقد ناضلت خلال الدورة بأكملها للوصول إلى ما أنا عليه اليوم...".

وفي مواجهة أيدوكوفيتش ابن الـ23 عاما، خاض نادال مجموعة أولى معقدة فخسر ارساله مرتين في البداية، قبل أن يخسرها خلال النقطة الأولى لصالح منافسه.

وعوّض نادال تأخره، فتقدم في المجموعة الثانية 2-1، ثم كسر إرسال منافسه 4-2 وحسمها 6-3. تابع تفوقه في الثالثة حيث تقدم 3-0 وحسم المجموعة 6-4 رغم انتفاضة الكرواتي، فالمباراة.

وضرب "الماتادور" الساعي إلى اللقب الـ93 في مسيرته الاحترافية، موعدا في النهائي الأحد مع البرتغالي نونو بورغيش السابع والفائز على الأرجنتيني تياغو أغوستين تيرانتي 6-3 و6-4.

وستكون المباراة الأولى بين نادال وبورغيش المصنف 51 عالميا.

ويعود آخر انتصار لنادل على ملاعب رولان غاروس قبل عامين، حيث ظفر باللقب للمرة الـ14 معززا رقمه القياسي على التراب الفرنسي.

ويشارك نادال في دورة باشتاد تحضيرا لاستحقاقه الأولمبي في باريس حيث ستقام مسابقات كرة المضرب على ملاعب رولان غاروس. يخوض منافسات الفردي والزوجي إلى جانب مواطنه كارلوس ألكاراس (21 عاما) بطل رولان غاروس وويمبلدون هذا العام.

وعاد المتوّج بـ22 لقبا كبيرا لحمل المضرب هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ خسارته في الدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة في أيار/مايو.

وكان من المقرر أن يلعب نادال أيضًا نصف نهائي منافسات الزوجي في وقت لاحق اليوم إلى جانب النروجي كاسبر رود ضد الثنائي البرازيلي أورلاندو لوز ورافايل ماتوس في نصف النهائي، لكنه أعلن انسحابه كإجراء احترازي بعد أن أمضى ست ساعات في الملعب خلال آخر مباراتين في منافسات الفردي.