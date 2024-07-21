إنتر ميامي يحتفي بالأسطورة الأرجنتينية ميسي

احتفى إنتر ميامي الأميركي بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بعد فوزه مع منتخب بلاده بلقب بطولة "كوبا أميركا" للمرة الثانية تواليا.

احتفى نادي إنتر ميامي الأميركي، اليوم الأحد، بقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد فوزه مع منتخب بلاده بلقب بطولة "كوبا أميركا 2024" للمرة الثانية تواليا، ووصوله للقب الـ45، كأكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات.

حفل التكريم جاء وسط حشد غفير من جماهير النادي التي احتشدت في مدرجات ملعب "تشيس" معقل إنتر ميامي، على هامش مباراة الفريق أمام ضيفه شيكاغو فاير، ضمن منافسات الدوري الأميركي.

ودخل ميسي، الذي كان يرتدي حذاء وقائيا في قدمه اليمنى، إلى أرض الملعب وانضم إلى مالك الفريق خورخي ماس في دائرة كتب عليها "ليونيل ميسي 45 لقبا"، في حين تم عرض مقطع فيديو مميز على لوحة النتائج للاحتفال بمسيرة ميسي التاريخية ووصول الأرجنتين إلى لقب كوبا أميركا 2024.

وتواجد عدد من ناشئي إنتر ميامي الذي حملوا لافتات بالبطولات التي حصدها اللاعب طوال مسيرته، وقامت إدارة النادي بإهدائه لوحة مكتوب عليها "45" تحمل صوره وإنجازاته التي صنعها طوال مسيرته الكروية.

وتعرض أسطورة منتخب الأرجنتين، إلى إصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد كولومبيا، أجبرته على الخروج من المباراة النهائية وهو يبكي، حيث من المرجح أن يغيب لمدة 40 يوما عن الملاعب.

وحقق إنتر ميامي، فوزا ثمينا على شيكاغو فاير، بهدفين مقابل هدف، ليواصل تصدره للمسابقة، وافتتح ماتياس روخاس، لاعب إنتر ميامي، التسجيل، بعد مرور 6 دقائق من انطلاق أحداث اللقاء.

وفي الدقيقة 73 أدرك رافائيل تشيكوس، لاعب شيكاغو فاير، هدف التعادل بتسديدة بقدمه اليسرى، لكن الإسباني جوردي ألبا نجح في تسجيل الهدف الثاني لإنتر ميامي في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إنتر ميامي إلى النقطة 53 ليواصل تصدره لجدول الترتيب العام لبطولة الدوري، فيما توقف رصيد شيكاغو فاير عند النقطة 25 بالمركز 24.