دجيكو يقود فنربهتشة للفوز على لوغانو

قاد دجيكو فنربهتشة للفوز على لوغانو السويسري بتسجيله 3 أهداف (هاتريك) في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري الأبطال، في أول مباراة رسمية للبرتغالي جوزيه مورينيو.

قاد البوسني إدين دجيكو فريق فنربهتشة التركي لتحقيق فوزا ثمينا على مضيفه لوغانو السويسري 4-3، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "ستوكهورن أرينا"، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المهاجم الدولي البوسني تألق بتسجيله 3 أهداف (هاتريك) في أول مباراة رسمية تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي نجح في تقديم أوراق اعتماده مع الفريق صاحب اللونين الأصفر والأزرق.

أهداف فنربهتشة جاءت عن طريق دجيكو في الدقائق 1+45 من ركلة جزاء و46 و67، وفردي كاديوغلو في الدقيقة 74.

في حين سجل أهداف صاحب الضيافة، المغربي أيمن الوافي، والأرجنتيني ميلتون فالينزويلا، والسويسري دوران بيسليمي في الدقائق 4، و64، و4+90، على التوالي.

وقطع فنربهتشة، بهذا الفوز، خطوة كبيرة نحو التأهل للدور التمهيدي الثالث، حيث يكفيه التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي تقام على ملعبه بإسطنبول يوم 30 تموز/ يوليو الجاري.