ريال مدريد يقدم لاعبه البرازيلي الجديد

قال إندريك خلال تقديمه في ملعب "سانتياغو برنابيو": "لا أجد كلمات لوصف ما أشعر به، لأنني أردت دائما أن أكون هنا. أردت اللعب لريال مدريد. إنه حلم يتحقّق اليوم".

قدّم ريال مدريد لاعبه البرازيلي اليافع إندريك الذي انضمّ إلى صفوف حامل لقب دوري أبطال أوروبا بعد التوقيع على عقدٍ لمدة ست سنوات، وذلك في حدثٍ أُقيم في ملعب "سانتياغو برنابيو".

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والتحق المهاجم الذي أكمل عامه الـ18 الأسبوع الماضي بنادي العاصمة الإسبانية قادما من نادي بالميراس البرازيلي، حيث فاز بلقبين للدوري المحلي إضافة إلى كأس السوبر.

وسجّل إندريك حضوره الأول على المستوى الدولي مع منتخب البرازيل في سن الـ17 في مواجهة كولومبيا في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، قبل أن يُحرز هدفه الدولي الأول في مباراة الفوز على إنجلترا 1-0 في آذار/مارس الماضي.

وكان اللاعب الشاب حاضرا مع منتخب بلاده في كوبا أميركا 2024 في الولايات المتحدة، حيث شارك أساسيا للمرة الأولى في مواجهة ربع النهائي أمام الأوروغواي التي خسرتها البرازيل بركلات الترجيح 2-4.

وقال إندريك خلال تقديمه في ملعب "سانتياغو برنابيو": "لا أجد كلمات لوصف ما أشعر به، لأنني أردت دائما أن أكون هنا. أردت اللعب لريال مدريد. إنه حلم يتحقّق اليوم".

ويستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإسباني حين يواجه مايوركا في 18 آب/أغسطس المقبل.