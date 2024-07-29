كومو يتعاقد مع فاران

تعاقد فريق كومو الإيطالي مع المدافع الفرنسي، رافائيل فاران، بعقد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي في صفقة انتقال حر.

أعلن نادي كومو الإيطالي، الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى، تعاقده مع المدافع الفرنسي رافائيل فاران، لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي، في صفقة انتقال حر.

وقال النادي الإيطالي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أمس الأحد، إنه "يسر كومو 1907 أن يعلن عن توقيع المدافع الفرنسي من مانشستر يونايتد بعقد لمدة عامين مع خيار التمديد".

وانتهى عقد فاران (31 عاما) مع مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد انضمامه من ريال مدريد في عام 2021 حيث فاز معه بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2023، ثم كأس الاتحاد الإنجليزي 2024.

وسينضم فاران، بطل العالم مع فرنسا في مونديال روسيا 2018، إلى الصفقات العديدة التي أبرمها النادي هذا الصيف تحت قيادة مدربه سيسك فابريغاس، أمثال أندريا بيلوتي، ألبرتو دوسينا، علي جاسم، بيبي رينا.