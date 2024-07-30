لاعبة مصرية شاركت بأولمبياد باريس وهي حامل

كشفت اللاعبة المصرية، ندى حافظ، أنها شاركت بأولمبياد باريس وهي حامل في شهرها السابع.

كشفت لاعبة المبارزة المصرية، ندى حافظ، أنها شاركت في أولمبياد باريس الجارية حاليا وهي حامل في شهرها السابع.

على "إنستغرام" كتبت ندى أنها "تحمل طفلا أوليمبيا صغيرا"، وذلك بعد ساعات من وصولها إلى دور الـ16 في منافسات مبارزة الشيش للسيدات يوم الإثنين.

تغلبت ندى البالغة من العمر 26 عاما، وهي من القاهرة، على الأميركية إليزابيث تارتاكوفسكي قبل أن تخسر أمام الكورية الجنوبية جون هايونغ وتودع البطولة.

وقالت ندى "لقد واجهت أنا وطفلي نصيبنا العادل من التحديات، سواء كانت جسدية أو عاطفية... إن رحلة الحمل صعبة في حد ذاتها، لكن الاضطرار إلى القتال للحفاظ على التوازن بين الحياة والرياضة لم يكن أقل من شاق، مهما كان الأمر يستحق ذلك. أكتب هذا المنشور لأقول إن الفخر يملأ كياني لضمان مكاني في دور الـ16".

ندى، لاعبة الجمباز السابقة، حاصلة على شهادة في الطب. وشاركت في الأولمبياد ثلاث مرات. وحصلت على ميداليات ذهبية في منافسات الشيش الفردية والجماعية في دورة الألعاب الإفريقية 2019.

أنهت ندى منافسات الأولمبياد يوم الإثنين رسميا في دور الـ16، وهي أفضل نتيجة لها في أي من مشاركاتها الأولمبية الثلاث.