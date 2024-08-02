انتهاء مسيرة أندي موراي الاحترافية في عالم التنس

انتهت مسيرة اللاعب الإسكتلندي المخضرم، أندي موراي، الاحترافية في عالم كرة المضرب (تنس) بخسارته أمس، الخميس، في منافسات الزوجي الأولمبية بباريس في ربع النهائي.

كان موراي، البالغ من العمر 37 عاما، صرح بأن دورة الألعاب الصيفية باريس 2024 ستكون الحدث الأخير في مسيرته.

وخسر هو وشريكه البريطاني دان إيفانز أمام الثنائي الأميركي تايلور فريتز وتومي بول بنتيجة 6-2 و6-4.

تمكن الثنائي البريطاني من تمديد مسيرة موراي في وقت سابق من البطولة. لكن موراي وإيفانز لم يتمكنا من خلق مثل هذا النوع من السحر مرة أخرى، الخميس.